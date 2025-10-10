Escobedo lleva teatro a escuelas para impulsar valores y cultura

El programa 'Teatro en tu escuela' busca fortalecer la identidad escobedense y fomentar valores a través de obras escénicas en planteles educativos

El municipio de Escobedo puso en marcha el programa “Teatro en tu escuela”, una propuesta cultural que busca sembrar en los estudiantes el gusto por las artes escénicas y promover valores como la empatía, la colaboración y el orgullo por la identidad local.

El arranque oficial se llevó a cabo en la primaria Edelmiro Garza, donde niñas y niños disfrutaron la obra “El día que conocí a Mariano Escobedo”, una puesta en escena que combina historia, arte y reflexión sobre los valores que fortalecen a la comunidad.

Durante la inauguración, el alcalde Andrés Mijes resaltó el poder del teatro como herramienta formativa y emocional.

“El arte no es un lujo, es una necesidad. Es parte del tejido social que queremos fortalecer”, expresó.

Mijes subrayó que esta iniciativa busca acercar la cultura a las aulas y despertar en los estudiantes el interés por el arte dramático como una vía para imaginar, crear y aprender a ponerse en el lugar del otro.

El programa, impulsado por la Secretaría de Cultura, Educación y Recreación Social, refleja el compromiso del Gobierno de Escobedo con una educación integral basada en el modelo de Crecimiento con Justicia que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con “Teatro en tu escuela”, el municipio reafirma su apuesta por la cultura como motor de transformación social, llevando el arte directamente a los espacios donde se forma el futuro de la comunidad.