Escobedo lleva programas preventivos a más de 30 mil personas

Por su parte, la Secretaría de Cultura apoyó a más de 6 mil estudiantes mediante programas bilingües, asesorías para ingresar a preparatoria

El Gobierno de Escobedo reportó que sus estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia beneficiaron a más de 30 mil personas entre abril y octubre de este año, mediante programas escolares, apoyo académico, rehabilitación de espacios públicos y atención a familias.

Los resultados fueron presentados durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, encabezada por el alcalde Andrés Mijes. Participaron autoridades municipales y estatales, así como representantes de universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante su intervención, el alcalde señaló que la seguridad pública también requiere atender las causas de los problemas sociales.

“La mejor intervención policial es aquella que logramos evitar porque llegamos antes que la violencia. Llegar antes significa que un joven tenga una cancha donde jugar, una beca para seguir estudiando o alguien que lo escuche cuando tiene problemas”, expresó.

Programas escolares alcanzan a más de 17 mil alumnos

De acuerdo con el informe, la Dirección de Prevención Social implementó charlas de orientación y los operativos “Útiles Seguros”, con los que atendió a más de 17 mil 300 alumnos en más de 50 planteles educativos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura apoyó a más de 6 mil estudiantes mediante programas bilingües, asesorías para ingresar a preparatoria, centros de becas y opciones para certificar la primaria y secundaria en un solo examen.

Como parte de las acciones en los vecindarios, el Municipio informó de la rehabilitación de 17 plazas públicas, que incluyó trabajos en canchas deportivas y áreas de juegos infantiles, en beneficio de más de 5 mil 200 personas.

DIF ofrece talleres de inclusión y apoyo a familias

El DIF Escobedo reportó la atención a mil 384 personas a través de 17 talleres de Lengua de Señas Mexicana, sensibilización sobre la discapacidad y redes de apoyo para madres y padres con hijos dentro del espectro autista.

La Secretaría de Bienestar también puso en marcha el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, enfocado en salud mental, construcción de paz y cuidado del medio ambiente.

Además, la Secretaría de la Mujer consolidó un grupo municipal para la prevención del embarazo adolescente. El personal del Gobierno municipal recibió capacitaciones para incorporar el enfoque preventivo en la atención a la ciudadanía.

Mijes pide mantener el trabajo preventivo en las colonias

Al cierre de la sesión, el alcalde llamó a dar continuidad a las acciones y a procurar que sus resultados se reflejen en la vida cotidiana de la población.