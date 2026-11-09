Escobedo lleva Feria de la Paz a familias de Lomas de Aztlán

También se brindó información sobre oportunidades de formación en corporaciones de seguridad como Proxpol, Fuerza Civil y la Guardia Nacional

El Gobierno de Escobedo realizó la Feria de la Paz en la colonia Lomas de Aztlán, con el objetivo de acercar a las familias y, principalmente, a los jóvenes del municipio oportunidades educativas, programas sociales y servicios de prevención.

El evento contó con la participación del alcalde Andrés Mijes y de Iván Méndez, representante de la Secretaría de Gobernación, quienes recorrieron los módulos informativos y de atención instalados para los habitantes del sector.

Durante la jornada se presentaron alternativas para que los jóvenes continúen sus estudios, entre ellas la oferta educativa del CBTIS 258, además de la entrega gratuita de libros para fomentar el hábito de la lectura.

También se brindó información sobre oportunidades de formación en corporaciones de seguridad como Proxpol, Fuerza Civil y la Guardia Nacional, así como sobre los programas de becas del Gobierno Federal.

Promueven acciones de prevención y participación ciudadana

En materia de prevención, se acercó una campaña para erradicar la violencia contra las mujeres y se impartieron pláticas informativas sobre las medidas para evitar las picaduras del mosquito transmisor del dengue.

Como parte de las actividades, también se tomó protesta a los vecinos que integrarán los Comités de Paz, cuyos representantes tendrán la tarea de contribuir a la recuperación de espacios públicos y fomentar la participación ciudadana en sus sectores.

Andrés Mijes destaca la importancia de fortalecer la paz

Durante su intervención, el alcalde Andrés Mijes señaló que la paz es un bien intangible cuyo valor suele reconocerse cuando hace falta, debido a que su ausencia genera temor y preocupación entre las familias.

“Queremos fortalecer este bien intangible, que es la paz. Cuando hay paz lo damos por sentado, no se siente, nos sentimos seguros; pero cuando no hay paz sí se siente: hay miedo, precaución, preocupación por los hijos, por los familiares, y eso es lo que no queremos”, expresó.

El edil indicó que estas actividades forman parte de una estrategia que se desarrolla mediante mesas y ferias de paz, con las que se busca acercar servicios, oportunidades y acciones preventivas a las colonias.