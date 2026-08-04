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Escobedo lleva arte y cultura a 650 niños con campamentos

Por: Gladys Zavaleta

03 Agosto 2026, 21:34

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El programa gratuito se desarrolla en 16 sedes y ofrece talleres de teatro, música, danza, literatura y escritura para menores de 6 a 14 años

Escobedo lleva arte y cultura a 650 niños con campamentos
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Con el objetivo de fomentar la creatividad y acercar a niñas y niños al mundo de las artes, el Gobierno de Escobedo puso en marcha los Campamentos de Verano Norteño “Buscando Talentos”, un programa gratuito que ofrecerá actividades culturales y artísticas durante el periodo vacacional.

El proyecto se desarrolla en 16 sedes del municipio y está dirigido a menores de entre 6 y 14 años de edad, quienes participarán en talleres de teatro, música, literatura, danza contemporánea, escritura y diversas actividades relacionadas con la cultura.

Las actividades se llevarán a cabo hasta el próximo 14 de agosto, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, con la participación de especialistas encargados de guiar a los pequeños en el desarrollo de sus habilidades artísticas.

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El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó el arranque del campamento, que durante dos semanas reunirá a 650 niñas y niños inscritos.

Quiroga Chapa destacó que el objetivo de este programa es brindar a la niñez espacios de aprendizaje, convivencia y expresión artística, además de despertar nuevos talentos que puedan integrarse posteriormente a los grupos culturales del municipio.

“Buscamos que los pequeños conozcan actividades diferentes, desarrollen sus capacidades y encuentren una nueva forma de expresarse a través del arte”, señaló.

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El Gobierno de Escobedo informó que la agenda cultural contempla diversas actividades enfocadas en promover el acceso a la cultura y fortalecer la formación artística desde edades tempranas.

Para conocer más detalles sobre la programación, los interesados pueden comunicarse al teléfono 81 82 20 61 00 o consultar las plataformas oficiales del municipio, donde se dará a conocer la cartelera completa.

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