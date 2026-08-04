Escobedo lleva arte y cultura a 650 niños con campamentos

El programa gratuito se desarrolla en 16 sedes y ofrece talleres de teatro, música, danza, literatura y escritura para menores de 6 a 14 años

Con el objetivo de fomentar la creatividad y acercar a niñas y niños al mundo de las artes, el Gobierno de Escobedo puso en marcha los Campamentos de Verano Norteño “Buscando Talentos”, un programa gratuito que ofrecerá actividades culturales y artísticas durante el periodo vacacional.

El proyecto se desarrolla en 16 sedes del municipio y está dirigido a menores de entre 6 y 14 años de edad, quienes participarán en talleres de teatro, música, literatura, danza contemporánea, escritura y diversas actividades relacionadas con la cultura.

Las actividades se llevarán a cabo hasta el próximo 14 de agosto, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, con la participación de especialistas encargados de guiar a los pequeños en el desarrollo de sus habilidades artísticas.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó el arranque del campamento, que durante dos semanas reunirá a 650 niñas y niños inscritos.

Quiroga Chapa destacó que el objetivo de este programa es brindar a la niñez espacios de aprendizaje, convivencia y expresión artística, además de despertar nuevos talentos que puedan integrarse posteriormente a los grupos culturales del municipio.

“Buscamos que los pequeños conozcan actividades diferentes, desarrollen sus capacidades y encuentren una nueva forma de expresarse a través del arte”, señaló.

El Gobierno de Escobedo informó que la agenda cultural contempla diversas actividades enfocadas en promover el acceso a la cultura y fortalecer la formación artística desde edades tempranas.

Para conocer más detalles sobre la programación, los interesados pueden comunicarse al teléfono 81 82 20 61 00 o consultar las plataformas oficiales del municipio, donde se dará a conocer la cartelera completa.