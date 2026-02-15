Escobedo llama a fortalecer planeación en obras del Metro

El edil subrayó que las obras de movilidad masiva son estratégicas para Nuevo León y coincidió en que no deben detenerse

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, planteó la necesidad de reforzar la planeación, el control financiero y la transparencia en las obras del Metro, con el objetivo de garantizar su correcta conclusión y evitar afectaciones colaterales a los municipios, en el marco del análisis del presupuesto estatal 2026.

Durante su posicionamiento, el edil subrayó que las obras de movilidad masiva son estratégicas para Nuevo León y coincidió en que no deben detenerse; sin embargo, advirtió que cuando los proyectos se ejecutan sin un plan ejecutivo completo, los costos pueden incrementarse de manera significativa.

“Lamentablemente las obras, cuando se hacen sin proyecto ejecutivo, duplican o llegan a triplicar sus costos”, dijo.

Incremento en costos y avance actual

Mijes recordó que originalmente se contemplaba la construcción de tres líneas del Metro con una inversión estimada en 30 mil millones de pesos, mientras que actualmente se desarrolla una línea y media, con un costo que ya supera los 41 mil millones.

“Hoy nada más se está construyendo una línea y media y todavía faltan muchas, muchas acciones por ejecutar”, señaló.

Andrés Mijes propone comisión de cierre

En este contexto, el alcalde propuso la creación de una comisión de cierre de las obras del Metro que permita conocer con claridad el costo final, las acciones pendientes y un programa de avance físico y financiero.

“No se trata de dar un cheque en blanco, sino de garantizar cuáles son los costos reales y qué es lo que falta por hacer”, puntualizó.

Impacto en proyectos municipales

El mandatario municipal destacó que esta postura busca fortalecer la coordinación con el Gobierno de Nuevo León y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, ya que la falta de definición presupuestal también impacta proyectos municipales.

Como ejemplo, mencionó el retraso en la asignación de recursos para el Triángulo Norte, obra prometida desde hace tres años.

“Es una obra que ha tardado mucho tiempo precisamente por la falta de administración de los recursos”, afirmó.

Finalmente, Mijes aseguró que su planteamiento ha sido compartido con líderes empresariales, educativos y sociales, quienes coinciden en la importancia de mantener las obras del Metro en marcha, pero con reglas claras, planeación técnica y mecanismos de seguimiento que brinden certeza a toda la entidad.