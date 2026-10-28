Escobedo instala altar comunitario para mascotas fallecidas

El altar reunió los componentes esenciales de la festividad, adaptados especialmente para los homenajeados de cuatro patas

En el marco de las festividades del Día de Muertos, la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo instaló un altar de muertos comunitario dedicado a las mascotas fallecidas, consolidando la tradición popular de recordar a los animales de compañía.

La ofrenda se realizó en conmemoración del 27 de octubre, fecha que se ha arraigado en las costumbres mexicanas para recordar a los perros, gatos y otros animales que partieron, considerados por las familias como verdaderos compañeros de vida.

Familias comparten fotografías de sus mascotas

La respuesta de la comunidad neoleonesa se reflejó en la participación activa de los ciudadanos, quienes aportaron fotografías de sus mascotas para que formaran parte de este homenaje.

Cada imagen en el altar representó una historia de lealtad, amor y el fuerte vínculo emocional que une a las personas con sus animales.

Elementos del altar para animales de compañía

El altar reunió los componentes esenciales de la festividad, adaptados especialmente para los homenajeados de cuatro patas:

Fotografías: Para evocar la presencia de los lomitos y michis ausentes.

Para evocar la presencia de los lomitos y michis ausentes. Agua y alimento: Dispuestos como una bienvenida simbólica tras su viaje.

Dispuestos como una bienvenida simbólica tras su viaje. Juguetes y accesorios: Camas y correas que recordaban la personalidad de cada mascota.

Camas y correas que recordaban la personalidad de cada mascota. Cempasúchil y veladoras: Para guiar con luz y color el camino de regreso a sus antiguos hogares.

A través de esta iniciativa, el municipio de Escobedo no solo buscó brindar un espacio de consuelo y memoria para las familias, sino también promover el respeto, la empatía y la cultura del cuidado digno hacia los animales de compañía.