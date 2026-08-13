Escobedo inaugura su campamento de verano inclusivo

Las actividades se inauguraron en la Unidad Especial de Rehabilitación Básica, situada en la colonia San Genaro, con una participación estimada de 180 menores

Como parte de las políticas públicas enfocadas en la inclusión y el desarrollo integral, el Gobierno de Escobedo puso en marcha el Campamento de Verano Norteño Inclusivo, un espacio diseñado especialmente para niñas y niños con discapacidades y necesidades especiales.

Las actividades se inauguraron en la Unidad Especial de Rehabilitación Básica, situada en la colonia San Genaro, con una participación estimada de 180 menores de entre 3 y 17 años de edad, quienes durante tres días formarán parte de dinámicas recreativas, formativas y de convivencia familiar.

El evento de apertura estuvo encabezado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, quien destacó el compromiso de la administración local con la integración social.

"Les agradecemos a los padres y madres de familia que nos presten a sus hijos un momento; las actividades las hacemos con todo el corazón y el ser inclusivos es un distintivo de la 4T Norteña", expresó Quiroga Chapa durante su mensaje de bienvenida.

El programa del campamento incluye un abanico de talleres especializados dirigidos a los pacientes de la unidad médica y sus familias:

Arte-terapia y manualidades: Impartido para promover el manejo de emociones a través del uso de texturas, dibujo, pintura y expresión creativa.

Taller de repostería: Espacio interactivo donde las y los participantes aprenden a elaborar bocadillos mientras estimulan sus sentidos al identificar sabores y colores.

Funciones de cine reflexivo: Proyecciones enfocadas en temáticas de inclusión, motivación y superación personal.

Al término de cada jornada diaria, los pequeños y sus familias comparten un convivio general con el fin de reforzar los lazos de comunidad entre quienes acuden a la unidad de rehabilitación.

El Campamento de Verano Norteño Inclusivo llegará a su fin este próximo viernes con una ceremonia de clausura, en la cual se montará una exposición con las manualidades y trabajos realizados por los asistentes durante las sesiones.