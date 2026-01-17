Escobedo honra legado del General Mariano Escobedo

Autoridades municipales y académicas iniciaron la conmemoración del bicentenario de Mariano Escobedo con actividades que destacan su legado histórico y político

El municipio de Escobedo inició los festejos por el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, con una agenda cultural y académica que busca resaltar su legado histórico, su pensamiento político y su contribución a la defensa de la República.

El arranque de las actividades estuvo encabezado por el alcalde Andrés Mijes, quien subrayó la relevancia de honrar la memoria del héroe nacional y reflexionar sobre la vigencia de sus ideales en la actualidad.

Presentan libro conmemorativo en la UANL

La jornada comenzó en el Ala Sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, con la presentación del Libro Conmemorativo del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo.

En el evento participaron Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), y Santos Guzmán, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante su mensaje, Mijes destacó que la obra permite comprender el pensamiento del general, al señalar que la soberanía “no se proclama, se construye”, idea que sigue vigente en la defensa institucional del país.

Reconocen rigor académico y trabajo conjunto

El alcalde resaltó que el libro refleja el rigor académico con el que se escribe la historia en Nuevo León y agradeció la colaboración entre la UANL y el INEHRM.

“Este libro es más que una obra conmemorativa; ofrece una lectura integral del hombre, del político y del constructor de un proyecto nacional liberal y modernizador que sigue vigente”, expresó.

Por su parte, Santos Guzmán reconoció el esfuerzo del municipio por impulsar proyectos de alto valor educativo y cultural mediante la coordinación entre gobiernos locales y universidades.

Exposición y teatro como parte del festejo

Felipe Ávila explicó que la publicación es una de las biografías más completas del general Mariano Escobedo, al abordar su formación, trayectoria militar, pensamiento político y su papel en momentos clave del siglo XIX.

Como parte de los festejos, también fue inaugurada la exposición “Escobedo Bicentenario” en los bajos del Palacio Municipal, integrada por 11 mamparas con material gráfico y documental. La muestra recorrerá posteriormente distintos planteles del municipio.

Las actividades continuarán este viernes y sábado con la presentación gratuita de la obra teatral “Un General a la Sombra”, del dramaturgo Hernán Galindo, protagonizada por el actor Rodrigo Murray, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey.