Escobedo enseña a niños a cuidar y respetar a las mascotas

El Gobierno de Escobedo impartió un curso a niñas y niños para fomentar desde la infancia el cuidado y respeto hacia los animales

Con el objetivo de promover desde la infancia el respeto y cuidado hacia los animales de compañía, el Gobierno de Escobedo llevó a cabo un curso dirigido a niñas y niños que participan en los Campamentos de Verano Norteños.

Durante las actividades, los menores recibieron información sobre cómo prevenir el maltrato animal, la alimentación adecuada para las mascotas y la importancia de comprender que perros y gatos no son juguetes, sino seres vivos capaces de sentir.

Menores convivieron con mascotas

El curso sobre convivencia y atención a los animales de compañía fue inaugurado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo.

Personal de la Dirección de Protección y Bienestar Animal Municipal también llevó algunas mascotas para que los participantes pudieran convivir con ellas y conocer de manera práctica los cuidados que requieren, incluyendo aspectos relacionados con su alimentación.

Las actividades se realizaron en las instalaciones del DIF de Escobedo, donde los pequeños participaron en dinámicas diseñadas para sensibilizarlos sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.

Como parte del campamento, los menores realizaron dibujos de los animales que tienen en casa y posteriormente los colorearon para integrar una exposición.

Otros participantes utilizaron figuras de yeso con forma de perros y gatos, las cuales pintaron y pudieron llevarse como recuerdo de las actividades realizadas durante el verano.

El propósito de estas dinámicas fue que los conocimientos adquiridos por los niños también lleguen a sus hogares y puedan ser compartidos con familiares y amigos de sus colonias.

Veranos Norteños se realizan en más de 16 sedes

Quiroga Chapa realizó un recorrido por las mesas de trabajo y destacó que los Campamentos de Verano Norteños forman parte de una estrategia para ofrecer actividades recreativas y educativas durante el periodo de vacaciones escolares.

El funcionario señaló que actualmente se desarrollan actividades en más de 16 sedes, con dinámicas diseñadas para que los menores puedan aprender y divertirse al mismo tiempo.