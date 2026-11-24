Asimismo, el Gobierno de General Escobedo informó que durante 2027 se mantendrán sin modificaciones los valores catastrales vigentes

El Gobierno de General Escobedo anunció los descuentos que aplicará a las y los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial durante los primeros tres meses de 2027, con beneficios que variarán dependiendo del mes en que se efectúe la contribución.

Descuentos en predial, rezagos y recargos por mes

El alcalde Andrés Mijes informó que durante enero se ofrecerá un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, así como una reducción del 50 por ciento en rezagos y del 100 por ciento en recargos.

Para febrero, los incentivos serán del 10 por ciento en el impuesto predial, 30 por ciento en rezagos y 80 por ciento en recargos.

Mientras que en marzo se aplicará un 5 por ciento de descuento en el predial, además de una reducción del 20 por ciento en rezagos y del 50 por ciento en recargos.

Campaña inicia el 2 de enero; valores catastrales sin cambios

La campaña de recaudación del Predial 2027 iniciará el próximo 2 de enero y concluirá el 31 de marzo, por lo que las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a aprovechar los beneficios y cumplir oportunamente con esta obligación.

Asimismo, el Gobierno de General Escobedo informó que durante 2027 se mantendrán sin modificaciones los valores catastrales vigentes, como parte de las medidas anunciadas para apoyar la economía de las familias del municipio.