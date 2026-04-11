Escobedo comparte 'Diálogos de Paz' con la CDMX

En un esfuerzo por consolidar a los gobiernos locales como motores de cambio social, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026, la red de gobiernos subnacionales más grande del mundo.
Durante el encuentro celebrado en la capital del país, Mijes sostuvo un diálogo estratégico con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ambos mandatarios coincidieron en que las ciudades deben asumir un rol protagónico en la erradicación de la desigualdad, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz a través de políticas sociales centralizadas en el ciudadano.
Escobedo en la Escena Internacional
Para el Alcalde Mijes, la presencia de Escobedo en este foro internacional representa una oportunidad clave para alinear al municipio con las agendas globales de desarrollo inclusivo.
“Este es un espacio fundamental para el diálogo político y la construcción de agendas comunes. Escobedo se integra a la agenda mundial por la paz, apostando por la cultura como el motor principal de la transformación social”, señaló el edil.