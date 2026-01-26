Escobedo avanza en el Distribuidor Vial Triángulo Norte

El Gobierno de Escobedo liberará tramos de pavimento nuevo y arrancará una segunda etapa de obras en la Carretera a Monclova y Colombia

El Gobierno de General Escobedo anunció la liberación a la circulación de áreas con pavimento recién construido, además del inicio de una segunda etapa de obras en un tramo de las carreteras a Monclova y Colombia, Como parte de los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte.

Las labores para la colocación de 5 mil metros cuadrados de pavimento hidráulico iniciarán el lunes a las 11:00 horas, informó Martiniano Rueda, secretario de Obras Públicas del municipio.

Zona de intervención

El funcionario explicó que los trabajos corresponden a la segunda etapa del Distribuidor Vial Triángulo Norte, específicamente en el área conocida como “La Rotonda”, punto donde convergen las carreteras Colombia y Monclova.

En esta fase se implementará pavimento hidráulico para establecer flujos vehiculares en un solo sentido, además de adecuaciones viales como desviaciones y contraflujos, con el fin de apoyar a los automovilistas durante el desarrollo de la obra.

Avances previos

Recordó que en meses pasados se trabajó la parte sur de “La Rotonda”, donde se colocó nueva carpeta hidráulica. Gracias a ello, ahora será posible liberar el tráfico y utilizar ese tramo como desviación en contraflujo, permitiendo intervenir la parte oriente del crucero en sentido norte.

Durante los trabajos se realizarán demoliciones, colocación de estructuras de pavimento y el posterior colado de concreto hidráulico.

Para garantizar la seguridad de los automovilistas, se contará con señalamientos viales y la presencia permanente de oficiales de tránsito, quienes encauzarán el flujo vehicular.