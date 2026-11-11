Escobedo ampliará puente y canal pluvial en Nexxus Dorado

Durante la presentación del proyecto, el edil también destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector empresarial

Con el objetivo de reducir los riesgos de inundaciones y mejorar el flujo del agua durante las lluvias, el Gobierno de Escobedo llevará a cabo la ampliación del puente y canal pluvial en la colonia Nexxus Sector Dorado, en el tramo ubicado entre la avenida Pinos y la calle Platino.

Ampliación busca reducir encharcamientos en avenida Pinos

El proyecto contempla una intervención de mil 123 metros cuadrados, con la que se busca incrementar la capacidad hidráulica del canal y agilizar el desfogue del agua pluvial, principalmente en los puntos donde suelen registrarse encharcamientos sobre la avenida Pinos.

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera, explicó que estos trabajos permitirán que el agua circule con mayor rapidez y volumen, disminuyendo las afectaciones para las familias y automovilistas que transitan por este sector.

“Le vamos a dar mayor velocidad de desfogue al canal y mayor volumen hidráulico, lo que permitirá que evitemos el encharcamiento que se genera en la avenida Pinos”, expresó.

Obra contempla luminarias y cruces peatonales

Se estima que la obra beneficiará hasta a 30 mil habitantes de la zona. Además, incluirá la renovación de luminarias y la construcción de cruces peatonales sobre el canal pluvial, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes viven y transitan por el lugar.

Durante la presentación del proyecto, el edil también destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía para impulsar obras de infraestructura mediante la generación de empleos, la inversión y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.