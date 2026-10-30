Escobedo alista panteones y señaliza tumbas de riesgo

El municipio invitó a la ciudadanía a respetar las disposiciones del personal de seguridad e indicaciones establecidas para mantener el orden

Con el objetivo de garantizar una estancia segura para las familias que se esperan por las festividades del Día de Muertos, el Gobierno de Escobedo implementó un operativo especial de limpieza, mantenimiento y prevención de accidentes en los cementerios de la localidad.

El Secretario Técnico de Gabinete, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó un recorrido de supervisión en conjunto con las direcciones de Servicios Públicos y Protección Civil municipal para verificar que los espacios se encuentren en óptimas condiciones.

Durante la inspección, se constató que las cuadrillas de Servicios Públicos ya concluyeron las labores de deshierbe y retiro de desechos. Por su parte, el personal de Protección Civil se encargó de identificar, acordonar y señalizar aquellas tumbas antiguas o dañadas que representan un riesgo potencial de derrumbe o caída para los visitantes.

"Servicios Públicos ya acudió a los panteones municipales a realizar limpieza y Protección Civil para marcar las tumbas consideradas como un riesgo", explicó.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades municipales hicieron un llamado enérgico a la población a seguir las siguientes medidas preventivas durante sus visitas:

Caminar estrictamente por los pasillos y con precaución.

Respetar todas las áreas y tumbas señalizadas como zonas de riesgo.

Mantener una supervisión constante y estricta sobre las niñas y niños para evitar caídas.

Horarios y ubicaciones

Los dos panteones municipales estarán abiertos al público en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde:

Panteón Divina Trinidad: Ubicado sobre la Carretera Monterrey-Torreón, en la colonia Ricardo Flores Magón.

Ubicado sobre la Carretera Monterrey-Torreón, en la colonia Ricardo Flores Magón. Panteón Jardín del Edén: Localizado sobre la Avenida Raúl Caballero, en la colonia Los Olivos.

El municipio invitó a la ciudadanía a respetar las disposiciones del personal de seguridad e indicaciones establecidas para mantener el orden y salvaguardar la integridad de todos los asistentes.