Escobedo agregará carriles a la carretera a Laredo

La ampliación consiste en agregar más carriles para la circulación de norte a sur, siendo uno de ellos de flujo continuo con vuelta a la derecha por Concordia

El gobierno de Escobedo anunció que ampliará a cuatro carriles la carretera a Laredo, esto como parte del programa municipal de mejoramiento a la Movilidad Urbana, impulsado por el alcalde, Andrés Mijes.

Con esta obra, se pretende reducir o eliminar el congestionamiento vial de la zona, el cual incrementó debido al creciente parque vehicular que utiliza esta vía, especialmente en su cruce con Concordia.

La ampliación consiste en agregar más carriles para la circulación de norte a sur, siendo uno de ellos de flujo continuo con vuelta a la derecha por la avenida Concordia en el sentido de oriente a poniente y otro exclusivo para el transporte público.

Al respecto, el edil escobedense, en conjunto con el director del Instituto Municipal de Planeación, Ignacio Hierro, celebraron la apertura de los carriles, los cuales beneficiarán a miles de automovilistas que se atoran en diariamente en horas pico.

“La adecuación para ampliar a cuatro carriles la carretera a Laredo en su cruce con Concordia, es una obra que va a aligerar el tráfico y beneficiará a los automovilistas y ciudadanos”, dijo Mijes.

Como parte de las adecuaciones, en los próximos días se realizará la reubicación de un semáforo, pintura para delimitación de carriles, instalación de boyas para regular la velocidad de los automóviles, reforestación de banquetas y la instalación de parabuses en paradas oficiales.