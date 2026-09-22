Escobedo acepta llamado al diálogo por Presupuesto 2027

Entre los temas a tratar destacan adeudos de recaudación de multas de tránsito y el proyecto vial para el Libramiento Norte.

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El Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, aceptó el llamado del Gobernador Samuel García para dialogar sobre el Presupuesto 2027 y adelantó que planteará los recursos pendientes que, señaló, mantiene el Gobierno del Estado con el municipio.

Luego de que el mandatario estatal convocara a los alcaldes a establecer comunicación para analizar el presupuesto del próximo año, Quiroga Chapa manifestó la disposición del Gobierno Municipal para participar en las mesas de diálogo.

“Nos da gusto que nos tome en cuenta. Le enviaré un mensaje a su WhatsApp, como lo pidió, para ver si podemos resolver la problemática”, declaró.

Entre los asuntos que Escobedo prevé abordar se encuentra el adeudo del Instituto de Control Vehicular por concepto de recaudación de multas de tránsito, así como los recursos correspondientes al Fondo de Desarrollo Municipal de 2025.

De acuerdo con Quiroga Chapa, estos recursos no han sido entregados pese a que el municipio ya realizó la comprobación correspondiente.

Asimismo, el funcionario señaló que se planteará la situación del Fondo de Desarrollo Municipal de 2026, cuya entrega, indicó, estaba prevista desde principios de año.

Durante el encuentro también buscarán abordar una posible solución para el denominado Triángulo del Libramiento Norte, además de exponer las necesidades presupuestales que enfrenta actualmente el municipio.

“Creo que será una buena oportunidad para ver estos temas y las necesidades del Gobierno Municipal”, expresó.

Por otra parte, Quiroga Chapa adelantó que aprovechará el diálogo para retomar el compromiso que, según señaló, realizó el Gobernador Samuel García durante su campaña para construir un paso a desnivel en Escobedo.

“Habrá que recordarle una promesa que hizo en campaña para hacer un paso a desnivel aquí en el municipio, que esperemos se pueda hacer antes de que termine su gestión”, puntualizó.

Con información de Marisol Gómez.