Escobedo abrirá estancia para adultos mayores en La Alianza

De acuerdo con lo informado, esta estancia operará de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas, con capacidad para atender hasta 80 personas

El municipio de Escobedo está por concluir la construcción de una Estancia Temporal del Adulto Mayor en la colonia La Alianza, un espacio que busca ampliar la atención y servicios dirigidos a este sector de la población.

El alcalde Andrés Mijes realizó un recorrido de supervisión por la obra, la cual presenta un avance del 95 por ciento en su primera etapa y se localiza sobre la Avenida Constitución, en dicha zona del municipio.

Espacio brindará atención integral a adultos mayores

De acuerdo con lo informado, esta estancia operará de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas, con capacidad para atender hasta 80 personas, ofreciendo una alternativa de cuidado y acompañamiento durante el día.

En el lugar se proporcionarán distintos servicios enfocados en el bienestar de los usuarios, entre ellos asesoría legal, atención psicológica y orientación nutricional, así como terapia emocional y actividades que fomenten la convivencia.

Impulsan actividades recreativas y de salud

Además de los servicios básicos, la estancia contará con clases de canto, activación física, brigadas de salud y dinámicas recreativas, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores.

Durante su visita, el edil señaló que este proyecto forma parte de las acciones para reforzar el tejido social y generar espacios dignos que atiendan las necesidades de la población, especialmente de los grupos vulnerables.

La obra se encuentra en su fase final, por lo que en breve podrá iniciar operaciones para beneficiar a habitantes de La Alianza y sectores cercanos, ampliando la cobertura de atención en el municipio.