Escarcha y formación de hielo en General Terán

De acuerdo con Protección Civil el termómetro marcó una temperatura mínima de 1 grado centígrado con una sensación térmica de -1

La presencia escarcha y la formación de hielo se hicieron presente durante las primeras horas de la madrugada en General Terán.

De acuerdo a la información de la dirección de Protección Civil mencionaron que el termómetro marcó una temperatura mínima de un grado centígrado marcando una sensación térmica de -1 grados celcius.

El personal de Protección Civil mantuvo vigilancia implementando rondines para proteger aquellos quienes requerían de ayuda por las bajas temperaturas.

En los operativos implementados se habilitaron albergues para las personas que lo requieran.

Los operativos continúan implementándose por las condiciones de clina registrados durante esta mañana.