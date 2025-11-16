Escapan tras robar un negocio de celulares en Montemorelos

Un par de ladrones fueron captados por una cámara de videovigilancia cuando extrajeron diversos aparatos telefónicos de un local comercial

Un par de ladrones cometieron un robo en un negocio de celulares y al momento que fueron descubiertos escapan con caja registradora.

De acuerdo a la información preliminar señalaron que el robo se registró en un local ubicado en Plaza fundadores frente a la cadena Comercial Bodega Aurrerá.

El guardia de seguridad de la plaza Fundadores, llamó a la policía porque escucho ruidos y al acercarse observó que dos hombres salen del negocio de celulares y escapan con algunas bolsas y la caja registradora, dejando caer la mayoría de los objetos que se habrían robado.

El guardia contó a la policía que durante las cinco de la mañana, escuchó fuertes golpes y fue a dar un recorrido por el área.

Dijo que observó dos hombres a quienes describió como estilo de Veracruz, de baja estatura, de tez morena y que ambos estaban causando daños al local de teléfonos celulares.

Relató a la policía que con su lámpara que portaba les aventó la luz y los ladrones salieron corriendo con la caja registradora en mano y dejaron una bolsa en color negro tirada.

Mencionaron que brincaron una cerca y posterior tiraron la caja registradora huyendo por un terreno abandonado donde ya no logró observarlos.

Señalaron que dieron parte a los dueños del negocio, ellos mismos le pidieron al guardia que recogiera las cosas y cerrara el local que por la mañana realizarían el inventario para verificar si les faltaba algo.

El guardia denunció ante la policía que en la caja registradora se observaba dinero en efectivo.