Escapadas desde Monterrey: tres destinos para visitar en familia

La cascada Cola de Caballo, las Grutas de García y Parras de la Fuente destacan como alternativas culturales y naturales para visitantes.

Los fines de semana representan una oportunidad fundamental para fortalecer los lazos familiares, descansar del ajetreo diario y salir de la rutina del hogar. Aunque actividades como realizar las labores domésticas o disfrutar de los tradicionales tacos de barbacoa forman parte de la identidad regia, el estado de Nuevo León y sus regiones vecinas cuentan con una amplia oferta natural, cultural y recreativa pensada para todas las edades.

Con los puentes de noviembre y diciembre, tres buenas opciones que se adaptan a cualquier estilo de vida son la cascada Cola de Caballo en el municipio de Santiago, las Grutas de García y el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente.

Naturaleza y gastronomía en Santiago

Si lo de ustedes es la naturaleza, pueden aprovechar este paraje natural que se encuentra a poco más de una hora de Monterrey. La cascada Cola de Caballo se consolida como uno de los destinos más tradicionales para visitar en familia.

Este destino ofrece recorridos sencillos entre senderos, puentes y miradores donde se aprecia el descenso del agua entre paredes de roca y vegetación. Al no requerir experiencia en senderismo, resulta un paseo ideal para niños pequeños, siendo recomendable vestir calzado cómodo y ropa abrigadora por las bajas temperaturas matutinas en la sierra.

Tras recorrer la caída de agua, la visita se complementa en el centro de Santiago, donde su plaza principal, la parroquia de Santiago Apóstol y la gastronomía regional —con platillos típicos como el cabrito y el asado de puerco— permiten disfrutar de una tarde completa antes de emprender el regreso a casa.

Aventura subterránea e historia geológica

Situadas a unos 50 minutos o una hora y diez de la capital neoleonesa, en el cerro del Fraile, las Grutas de García resguardan formaciones rocosas con aproximadamente 60 millones de años de antigüedad.

Durante la excursión, los visitantes recorren cámaras naturales como El Teatro, el Salón de las Columnas y el Salón de la Luz Natural, donde estalactitas, estalagmitas y fósiles captan la atención de adultos y niños. Al planear la visita, es importante considerar que las grutas se encuentran en una zona elevada, por lo que el acceso puede realizarse por una vereda a pie o mediante un teleférico, según su disponibilidad.

Conocer las características del terreno y salir temprano de Monterrey permite prevenir aglomeraciones y asegurar una experiencia accesible para todos los integrantes de la familia.

Tradición vitivinícola y descanso entre viñedos

Para quienes buscan una estancia más prolongada de al menos dos días, Parras de la Fuente, en Coahuila, se ubica a unas tres horas y media de carretera desde Monterrey. Este Pueblo Mágico destaca por su histórica tradición en el cultivo de la vid, albergando a Casa Madero en la antigua Hacienda de San Lorenzo desde 1597, donde se organizan recorridos para conocer el proceso de elaboración del vino.

Además del turismo enológico, el municipio cuenta con atractivos culturales en su centro histórico como la Gran Plaza, la parroquia de Santa María de las Parras, la Casa de la Cultura dedicada a Francisco I. Madero y la Capilla del Santo Madero en el cerro del Sombreretillo. Planear el viaje con una noche de hospedaje y ropa adecuada para las noches frías de fin de año garantiza una escapada cómoda y enriquecedora.

Sin importar cuál sea su destino, para los fines de semana Nuevo León y sus alrededores ofrecen variedad en gastronomía y cultura, apta para disfrutar en compañía de la familia.