Escala IMSS NL la Sierra Madre para vacunar a comunidades remotas

Bajo la premisa de que "nadie se queda fuera", el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León desplegó una brigada de salud hacia las zonas más profundas y aisladas de la Sierra Madre Oriental.

El objetivo fue garantizar que la protección contra el sarampión llegue incluso a los rincones geográficamente más complejos del estado.

Personal de enfermería adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 64 de Santa Catarina encabezó esta expedición.

“Personal de enfermería del Seguro Social visitó las comunidades de San Antonio de la Osamenta, El Tunalillo, Santa Cruz y Canoas, cercanas a la frontera con Coahuila, donde vacunaron a 30 personas contra el sarampión, incluyendo niñas, niños y adultos”, informó el instituto en un comunicado.

Durante la jornada, los especialistas del Seguro Social lograron inmunizar a 30 personas contra el sarampión, abarcando un esquema integral que incluyó a menores de edad y adultos.

“Se aplicaron 15 dosis contra influenza, 10 contra COVID-19 y 10 contra tétanos, con lo que los habitantes quedaron vacunados contra las enfermedades respiratorias”.

Este esfuerzo extramuros forma parte de una estrategia masiva de vacunación en la entidad. En lo que va de 2026, el IMSS en Nuevo León ha alcanzado la cifra de 190 mil dosis aplicadas contra el sarampión a través de sus módulos fijos en unidades médicas y brigadas móviles.