Es 'Vida Universitaria' brillante legado en la UANL

En 75 años, sus páginas relatan el desenvolvimiento de la institución y de sus personajes, las cuales alcanzan a más de 200 mil personas.

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En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el periódico Vida Universitaria celebra su 75 aniversario, con el compromiso de reseñar el acontecer diario y crear nuevos contenidos multimedia atractivos para las nuevas generaciones de universitarios y público en general.

¿Cuándo surgió Vida Universitaria?

El 28 de marzo de 1951 apareció publicado el primer número de Vida Universitaria, periódico editado por el Patronato Universitario para informar y ser espacio para estudiantes, periodistas, académicos y escritores.

¿Qué ha documentado en 75 años?

En 75 años, sus páginas relatan el desenvolvimiento de la institución y de sus personajes. Ha reseñado logros de la academia, la cultura y las artes, la ciencia e innovación y los deportes de la Máxima Casa de Estudios, consolidándose como elemento de identidad, pertenencia y arraigo para los universitarios.

¿Cómo se ha adaptado a las nuevas generaciones?

Además de la edición impresa, cuenta con versión digital. Actualiza sus lenguajes, contenidos, formatos y diseños de la mano de la tecnología y de las nuevas formas de consumo informativo para las diversas generaciones de universitarios.

La versión digital integra diferentes formas narrativas: textos, gráficos, ilustraciones y videos.

Hace 75 años estaba dirigido a 4,400 estudiantes; hoy llega a 220,000 personas.

¿Qué novedades presenta en su aniversario?

Para esta conmemoración, Vida Universitaria presenta nueva portada, con un estilo más visual, imagen de impacto única, tipografía fina y fondos más limpios.

Además, incorpora el suplemento Acento Regio para abordar la cultura, tradiciones, costumbres, leyendas, historia, geografía, biodiversidad, gastronomía e idiosincrasia de Nuevo León.

Vida Universitaria ha vivido una constante evolución a la par de la UANL y su comunidad.