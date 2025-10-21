Es un hombre y una mujer los ejecutados en China, NL

Los acontecimientos se registraron en kilómetro 115 de la carretera China-Reynosa a la altura de la presa 'El Cuchillo'.

Es un hombre y una mujer quienes fueron encontrados ejecutados en China, Nuevo León, generando la movilización de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información que trasciende, señalaron que los acontecimientos se registraron en el kilómetro 115 de la carretera China-Reynosa, a la altura de la presa "El Cuchillo".

De manera anónima alertaron a las autoridades, a quienes se desplazaron elementos de fuerza civil y de la guardia nacional al lugar del hallazgo.

Elementos ministeriales recaban datos correspondientes, mientras que elementos periciales recaban indicios en el lugar.

Las autoridades esperan la llegada de elementos del servicio médico forense para el traslado de los cuerpos al anfiteatro