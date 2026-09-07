Es un gobierno del pueblo y para el pueblo: Sheinbaum

Durante su visita a la Explanada de los Héroes, la presidenta enumeró los logros en salud, vivienda y transporte para la región.

Al afirmar que no existe un divorcio entre el Gobierno de México y la ciudadanía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la esencia de su administración es gobernar “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, al destacar que más de 1.5 millones de habitantes de Nuevo León son beneficiarios de alguno de los Programas para el Bienestar.

Durante el evento realizado en la Explanada de los Héroes, como parte de su recorrido “Honestidad y Resultados”, Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantendrá el trabajo conjunto con la población y defendió los programas sociales como una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida.

“Vamos a seguir trabajando juntos, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca. Somos un gobierno del pueblo, que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la esencia del Gobierno de México”, afirmó.

La mandataria señaló que su administración impulsa la generación de empleos mediante obra pública, incrementos al salario mínimo e inversiones para fortalecer el desarrollo nacional.

En Nuevo León, detalló, los apoyos incluyen a 583 mil adultos mayores, 49 mil 415 personas con discapacidad y 6 mil 428 jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro. También se benefician 140 mil 421 estudiantes con la beca Benito Juárez, además de productores del campo y familias que reciben apoyos de Leche para Bienestar.

A estos programas se suman la Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y su modalidad para uniformes y útiles escolares en primaria.

Sheinbaum también destacó las obras y proyectos que impulsa su administración en la entidad y la región, entre ellos el tren de pasajeros Ciudad de México-Monterrey-Nuevo Laredo, un nuevo libramiento en Matehuala y trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras.

En materia de salud, resaltó la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, una nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez, la sustitución de una UMF en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE.

La presidenta agregó que su gobierno contempla la creación de cinco nuevas preparatorias del Bachillerato Nacional y la construcción de 24 Centros LIBRE para las mujeres.

En vivienda, informó que el programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de 14 por ciento en Nuevo León, con la construcción de 79 mil 800 viviendas, además de la reestructuración de 616 mil 400 créditos considerados impagables y la entrega de 3 mil escrituras.

Finalmente, Sheinbaum destacó la reducción en el promedio diario de homicidios dolosos en Nuevo León como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz.