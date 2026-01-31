Es sentenciado a 31 años de prisión por homicidio

Hombre fue sentenciado por su participación en ataque armado que dejó a un adulto mayor sin vida y a otro hombre gravemente herido, en el municipio de Guadalupe

Un hombre fue sentenciado a más de 31 años de prisión por su participación en un ataque armado que dejó a un adulto mayor sin vida y a otro hombre gravemente herido, en el municipio de Guadalupe.

El sentenciado fue identificado como Luis Alberto “N”, de 30 años de edad, quien deberá cumplir una pena de 31 años, 6 meses y 15 días de cárcel, por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

La sentencia fue dictada durante una audiencia celebrada en enero de 2026, luego de que el juez consideró suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, las cuales acreditaron la responsabilidad del acusado en los hechos.

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió el 5 de abril de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Ese día, Luis Alberto “N” llegó al lugar a bordo de un vehículo y se detuvo frente al domicilio. Desde el interior del automóvil, señaló hacia la casa y a la víctima, dando la indicación para que se realizara el ataque.

Minutos después, otro vehículo se estacionó en el sitio, del cual descendieron Juan Antonio “N” y otro hombre, ambos armados. Los sujetos realizaron varias detonaciones contra las personas que se encontraban en la vivienda.

Como resultado del ataque, José Américo, de 72 años de edad, perdió la vida a causa de los impactos de bala, mientras que otro masculino adulto, identificado únicamente con las iniciales A.Q., resultó con heridas de gravedad y fue trasladado para recibir atención médica, logrando sobrevivir.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testigos y diversos elementos que permitieron identificar al hoy sentenciado como uno de los responsables del ataque, descartando la versión presentada por la defensa.

Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago de una indemnización por la muerte del adulto mayor, así como los gastos funerarios y médicos derivados de las lesiones de la segunda víctima.

En tanto, el acusado Juan Antonio “N”, de 33 años, fue detenido en abril de 2023 y permanece bajo proceso por estos mismos hechos.