Es Mijes malagradecido y Escobedo el más violento: Samuel

El gobernador Samuel García advirtió que hará una investigación, vía auditoría, contra Mijes y el encargado de Despacho, José Antonio Quiroga

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En el municipio de Escobedo, a donde acudió a entregar la tarjeta "Ayudamos a las Mujeres”, el gobernador Samuel García arremetió contra el alcalde con licencia y aspirante de Morena a la gubernatura, Andrés Mijes, y aseguró que mientras él abandonó su cargo, ese municipio es el más violento de todo Nuevo León.

En el Polideportivo "Alianza Real", en la colonia del mismo nombre, el mandatario aprovechó el acto masivo de la tarjeta para mujeres, de 2 mil pesos mensuales, para advertir que hará una investigación, vía auditoría, contra Mijes y el encargado de Despacho, José Antonio Quiroga, por la presunción de que se robaron los 300 millones de pesos que el Estado entregó a Escobedo para terminar la obra vial Triángulo Norte.

"Hay gente mal agradecida como un güey al que le dicen el Mijes, ¿si lo conocen?, como quiera le ayudamos, aunque sean malagradecido, ahora resulta que no tenemos alcalde porque anda en campaña el bato un año antes, fíjense, se olvidó de la gente, se le olvidó su municipio, todo contaminado, todo tirado, lleno de baches, y el bato en campaña”, declaró.

Alegó que a la gente malagradecida hay que ponerla en su lugar.

El gobernador destacó Nuevo León es de los estados más seguros del país porque se ha invertido muchísimo y como resultado ha bajado los delitos 83 por ciento.

Destacó que este martes, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informaron que Nuevo León es el cuarto estado con menor violencia y con mayor baja en los delitos.

"Hoy Nuevo Leon es más seguro, pero ¿cómo le hago para que Nuevo León sea seguro si el alcalde anda en campaña y el municipio de Escobedo es el más violento de Nuevo León? Anda distraído, se meten los malandros”, afirmó.

"Este es el mes de julio, han bajado 85 por ciento los delitos, pero ¿qué municipio creen que es el más violento?Escobedo. Número de muertes: en primer lugar, Escobedo, luego Santa Catarina y luego sigue Monterrey”, declaró.

"¿Cómo es posible que te están creciendo los delitos y andas en campaña”, cuestionó.

Recordó que hace meses Mijes pidió que le ayudara a bachear y le ayudó con maquinaria estatal porque la Carretera a Laredo "parecía la luna" por tantos cráteres.

"Le pavimenté toda la Carretera a Laredo… ¿y saben cuándo agradeció? Porque es un malagradecido, distraído y anda en campaña en lugar de andar bacheando y arreglando su municipio”, aseveró.

Sin embargo, dijo, el asunto no termina ahí.

"¿Saben qué es lo peor? Que ayer, el güey se fue a campaña y dejó a su chiriscuis, ¿cómo se llama su chiriscuis?, ese güey, no sé ni quién es, en mi vida lo he visto, el que dejó de encargado para irse a campaña, ayer fue a Palacio a gritonear que el Estado le debe dinero a Escobedo, ¡ahora resulta!”, sostuvo.

García Sepúlveda dijo que le pidió al encargado de la tesorería estatal que si se le debía algo, se lo pagara.

El mandatario aseguró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo el estudio de todos los años de la administración estatal y resolvió que el 100 por ciento del dinero municipal se ha entregado en tiempo y forma.

"Fue la Auditoría (la que resolvió), no un encargado chiriscuis, chillón, gritón”, declaró.

Refirió que el encargado de la tesorería estatal le dijo que el encargado de Despacho de la alcaldía de Escobedo se refería a que el Estado les ofreció ayuda para terminar el puente del Triángulo Norte.

"Sí es cierto, hace tres años, por querer ayudar, sin estar obligado, le prometí a Escobedo, a Escobedo, no al Mijes, ni al otro chiriscuis, 300 millones de pesos extras, una ayuda extra para hacer el Triángulo, ¿y saben qué?, se los dimos, ¿y saben qué?, no terminaron la obra, ¿y saben cuánto va a costar la obra? el doble, porque se han de haber robado la lana y ahora va el bato y grita que le debo, ¡no le debo ni madres! Fue una ayuda y se le depositó”, aseveró.

El mandatario dijo que ahora el Estado hará una auditoría para investigar por qué, si se les entregaron esos 300 millones de pesos, no terminaron la obra.

"Esa obra tiene un responsable con nombre y apellido y es el que anda en campaña y dejó morir a Escobedo”, sostuvo.

"Eso es ser malagradecido, lo ayudé a pavimentar sus calles y no agradece, le mandé 300 millones de pesos para el puente, y no lo acabó, ¿dónde está la lana?”, criticó.

"Y ahora se enoja porque viene el gobernador a darle 2 mil pesos mensuales a las mujeres. ¡Vámonos!, ¡váyase a hacer campaña en otro estado porque aquí en Escobedo no lo queremos”, gritó.

Anunció que ahora enviará a más elementos de Fuerza Civil a Escobedo.

"Porque el alcalde está distraído y suben los delitos”, expresó.

"Voy a tener que hacer su trabajo… y voy a hacer la investigación, vamos a investigarlo, a ver si se le quita lo gritón”, alegó.

NL es el primer lugar en abastecimiento de agua

El gobernador Samuel García aseguró que a nivel nacional Nuevo León es primer lugar en abastecimiento de agua, con el 97 por ciento de cobertura.

"Y ahí andan pillando los que andan en campaña”, sostuvo.

"Nuevo León es primer lugar en abastecimiento de agua y drenaje”, afirmó.

"Este es el gobierno más mejor. Lo que nos toca, resuelto, primer lugar en mujeres, inversión, empleo, obra”, reiteró.