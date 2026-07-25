Es Fuerza Civil la policía más confiable de México

Con estos números, Nuevo León desplazó a los estados de Querétaro y Yucatán, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente

La institución policial Fuerza Civil recuperó el primer lugar nacional como la policía estatal con mayor confianza ciudadana y mejor percepción de desempeño, de acuerdo con los resultados del más reciente trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al finalizar la sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que estos indicadores representan la calificación histórica más alta de la corporación, al tiempo que subrayó que la entidad mantiene a la baja sus índices de homicidios.

"Nuevamente colocan a la policía de Fuerza Civil en primer lugar en el rubro de confianza (...) y en el rubro de desempeño. Es lo mejor que ha estado calificada Fuerza Civil históricamente", afirmó Flores Serna, quien reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Incremento en la evaluación ciudadana

Los datos publicados por el INEGI reflejan un avance significativo en la percepción pública hacia la corporación estatal:

Confianza ciudadana: Un 78.3% de los habitantes encuestados en Nuevo León expresó confiar en Fuerza Civil, lo que representó un incremento de 4.5 puntos porcentuales respecto al 73.8% del trimestre anterior.

Percepción de desempeño: La aprobación subió al 78.9%, superando el 77.4% registrado en el periodo previo.

Con estos números, Nuevo León desplazó a los estados de Querétaro y Yucatán —que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente—, recuperando el liderazgo que ya había obtenido en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Desempeño municipal y percepción de seguridad

El informe del INEGI también destacó el trabajo de las policías locales, situando a siete municipios de Nuevo León dentro del top 15 nacional en evaluación policial.

En materia de percepción de inseguridad, la Zona Metropolitana de Monterrey (que abarca Monterrey, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina) promedió un 35.4% de ciudadanos que manifestaron sentirse inseguros, cifra considerablemente menor a la media nacional de 59.8%. Esto ubica a los municipios del estado en el segundo lugar nacional con mejor percepción de seguridad, solo detrás de Coahuila (20.4%).

Destacados a nivel municipal:

San Pedro Garza García: Refrendó el primer lugar nacional como el municipio con menor percepción de inseguridad del país.

San Nicolás de los Garza: Alcanzó el tercer lugar nacional en el mismo indicador.

Aunque la percepción media de inseguridad en el área metropolitana tuvo un leve incremento de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, el comportamiento fue mixto: mientras que la percepción de inseguridad aumentó en San Pedro, Apodaca, Guadalupe y Santa Catarina, el indicador mostró una mejoría en Monterrey, Escobedo y San Nicolás de los Garza.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, felicitó a los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, atribuyendo los avances a la colaboración estratégica entre autoridades federales, estatales y municipales.