Es el Fan Fest el evento público más grande en la historia de NL

El evento mundialista en Parque Fundidora cerró tras seis semanas y se consolidó como la mayor concentración pública registrada en Nuevo León

Con una congregación de 2.5 millones de personas a lo largo de casi 40 días, el FIFA Fan Festival Monterrey, que cerró el pasado domingo, se convirtió en el evento público más grande en la historia de Nuevo León, de acuerdo con el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Parque Fundidora.

Tal como lo anticipó Info 7 el pasado miércoles, cuatro días antes del cierre, la cifra ahora confirmada de asistentes equivale aproximadamente a 10 ediciones del festival Pa'l Norte, lo que lo coloca como el mayor evento masivo realizado en Nuevo León.

En un comunicado, el organismo indicó que la celebración mundialista transformó al Parque Fundidora en el principal punto de reunión de aficionados durante seis semanas, con transmisiones de los partidos del Mundial, conciertos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica para visitantes locales, nacionales e internacionales.

El FIFA Fan Festival fue organizado de manera conjunta por Parque Fundidora y el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la operación estuvo a cargo de Apodaca Group.

La cartelera artística reunió a figuras como Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias, R3hab, DPR Ian, Jumbo, Caballo Dorado, Los Payasónicos y Carín León, quien estuvo a cargo del concierto de clausura.

Bernardo Bichara Assad, presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora y del Comité Coordinador Estatal para el Mundial, destacó que el objetivo era que la Copa del Mundo trascendiera los partidos disputados en el estadio.

“Nuevo León demostró que puede pensar en grande, coordinar en grande y ejecutar en grande; nuestro reto era lograr que la Copa del Mundo no se quedara solamente dentro de un estadio, sino que llegara a toda nuestra gente".

“Lo hicimos: 2.5 millones de personas hicieron suyo Parque Fundidora y convirtieron este Fan Festival en el Mundial de la gente de Nuevo León", afirmó.

El directivo añadió que el evento también dejó como resultado un modelo de organización sustentado en la colaboración entre instituciones públicas e iniciativa privada.

“Demostramos que es posible hacer proyectos públicos de enorme escala con responsabilidad financiera; este Mundial deja una lección muy clara: los grandes retos de Nuevo León se resuelven trabajando juntos, con visión de Estado, capacidad de coordinación y resultados concretos”, agregó Bichara.

En el comunicado, el Comité Coordinador Estatal señala que el modelo financiero usado en el Fan Fest de NL se convierte en referencia mundial porque generó ingresos y no representó costo alguno para el gobierno central.

“El balance financiero definitivo se conocerá una vez concluido el proceso de cierre y conciliación de ingresos y egresos".

“Sin embargo, los resultados preliminares confirman la fortaleza de un modelo que combinó impacto social, entretenimiento, participación privada y generación de recursos propios, sin representar un costo para el gobierno central de Nuevo León”, indicaron.

En el comunicado también se hace referencia al FIFA Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hütt Valenzuela, quien consideró que la experiencia desarrollada en Nuevo León “podría convertirse en una referencia para futuras ediciones de la Copa del Mundo".

“Lo que se logró en Monterrey es un caso de éxito de esta Copa del Mundo. Se construyó un FIFA Fan Festival de una escala extraordinaria, con millones de asistentes, una gran experiencia para los aficionados y un modelo innovador de colaboración y generación de ingresos", señaló.

Con ello, el FIFA Fan Festival Monterrey cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejando, según sus organizadores, el mayor registro de asistencia en un evento público realizado en la historia de Nuevo León.