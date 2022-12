¡Es Dua Lipa! Sorprende joven de Cadereyta por su parecido

Alejandra Guadalupe roba las miradas por su parecido con la cantante e incluso al hacerse popular en redes sociales, ya la apodan 'Dua Lupita'

Por: David Cázares

Diciembre 08, 2022, 11:43

Originaria del municipio de Allende, y radicada en Cadereyta, Alejandra Guadalupe ha robado la atención de millones de personas por su carisma y por un parecido a la cantante Dua Lipa, motivo por el que ya la apodan “Dua Lupita”.



Su fama comenzó a subir cuando publicó videos en Tik Tok desde su trabajo como cajera en una tienda de conveniencia, y rápidamente se ganó el corazón del público.



'Hago contenido con los clientes, juego un poco, les pido permiso y así', platicó la joven.





Y con toda esa exposición por supuesto que su vida ha cambiado, pues la gente ya comienza a reconocerla en la calle.



'En el trabajo ya me reconocen, me piden la foto, ya todo es muy diferente, la verdad.



'Entra la gente riéndose porque ya sabe, o incluso me preguntan si soy yo la que sale en redes sociales y ya les digo que sí', dijo Lupita entre risas.



Con su creciente número de seguidores, que supera el medio millón en diversas plataformas, la joven espera pronto hacerse un lugar en el modelaje para continuar ayudando a su familia.