Es detenido por trata de personas y explotación sexual infantil

Detienen en Sabinas Hidalgo a hombre con 88 videos de abuso sexual infantil; fue ingresado a un penal y puesto a disposición de un juez

Luis Mario “N”, de 38 años de edad, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia, como probable responsable de un delito relacionado con la explotación sexual de menores, al encontrarse en su posesión contenido audiovisual en el que presuntamente aparecen niñas en situaciones de vulneración sexual.

De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió en el municipio de Sabinas Hidalgo, específicamente sobre la calle Antonio Solís, en la colonia Centro.

Durante una inspección realizada al ahora imputado, autoridades localizaron un teléfono celular que fue asegurado bajo cadena de custodia para su análisis.

Según los primeros reportes, en el dispositivo se habrían encontrado al menos 88 archivos de video de contenido sexual explícito, en los que presuntamente aparecen menores de edad del sexo femenino siendo víctimas de agresiones sexuales.

Luis Mario “N” fue internado en un centro de reinserción social estatal, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.