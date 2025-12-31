Es detenido por traer 20 dosis de cocaína en piedra en Monterrey

El detenido, identificado como Víctor Guillermo A., de 45 años, viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por circular a exceso de velocidad

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de 20 dosis de presunta cocaína en piedra, en la colonia Bellavista.

La detención ocurrió en el cruce de Bernardo Reyes y Manuel de la Peña.

El detenido, identificado como Víctor Guillermo A., de 45 años, viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por circular a exceso de velocidad y pasarse un semáforo en rojo.

Durante la revisión, los oficiales le encontraron una cangurera con los envoltorios de droga.

El hombre y la motocicleta fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.