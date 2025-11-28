Es detenido por conducir motocicleta con reporte de robo

La detención ocurrió en el cruce de las calles Escobedo y Privada Vidrio Plano, donde los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia

La policía de Monterrey detuvo a un hombre identificado como Roblero Carlos “N”, de 29 años, por presuntamente conducir una motocicleta con reporte de robo en la colonia Treviño.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Escobedo y Privada Vidrio Plano, donde los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia y observaron al conductor de la motocicleta negra con verde manejando de manera imprudente.

Al intentar marcarle el alto, el joven trató de huir, pero fue interceptado metros más adelante.

Tras consultar el estatus del vehículo con el C4, se confirmó que la motocicleta había sido reportada como robada horas antes en la misma colonia, por lo que la víctima ya había presentado la denuncia correspondiente.

Roblero Carlos “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.