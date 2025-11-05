Es detenido por cometer robo con violencia en Monterrey

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y Luis Quintanar; además, se logró gracias al sistema de vigilancia del C4

La policía de Monterrey detuvo a Ronaldo Jair “N”, luego de que presuntamente golpeara a otro hombre para intentar robarle, en la colonia Garza Nieto.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y Luis Quintanar.

Gracias al monitoreo de las cámaras del C4, se reportó la riña a los oficiales que se encontraban cerca del lugar.

Al llegar, los elementos observaron al presunto agresor aparentemente intentando despojar de sus pertenencias a la víctima.

Al notar la presencia de la unidad policiaca, el sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado y detenido metros más adelante.

La víctima, de 29 años, relató que caminaba hacia una tienda de conveniencia cuando el detenido le exigió sus pertenencias y, al negarse, comenzó a agredirlo a golpes.

Momentos después, una unidad de la cruz roja acudió para valorar al lesionado, quien fue trasladado al hospital Metropolitano.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición del ministerio público.