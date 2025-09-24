Es detenido por circular con placa alterada y conducir errático

El detenido fue identificado como Ithan Daniel “N”, de 30 años, quien fue interceptado en el kilómetro 239, a la altura de la colonia Los Fierros

Policías de Santiago detuvieron a un hombre que circulaba a exceso de velocidad por la Carretera Nacional, realizando maniobras temerarias y portando placas que no correspondían al vehículo en el que se desplazaba.

Conducía una camioneta Chevrolet Silverado, la cual solo portaba una placa de circulación del estado de Nuevo León.

Durante la inspección, se observó que el conductor manejaba de forma errática, zigzagueando entre los carriles y poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Tras una revisión por parte del Centro de Inteligencia, se confirmó que la placa colocada en la camioneta correspondía en realidad a un vehículo Tornado Van, lo que levantó sospechas sobre una posible alteración en los registros.

Ante estos hechos, Ithan Daniel fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado por la probable comisión del delito de falsificación de documentos.

La camioneta fue asegurada como parte de la investigación.