Es condenado a 25 años de prisión por homicidio en San Pedro

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado con pruebas documentales, periciales y testimoniales

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años en prisión contra Rolando “N”, responsable del delito de homicidio, tras ataque armado en San Pedro.

El crimen ocurrió en junio de 2024

El crimen se registró el 4 de junio de 2024 en una vivienda de la calle Manuel Huerta, en la colonia Vista Montaña, donde la víctima, Jordan Ezequiel, convivía con otras personas cuando fue atacado con arma de fuego por el ahora sentenciado y un cómplice no identificado.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado con pruebas documentales, periciales y testimoniales.

La investigación contra el cómplice continúa

El Juez dictó 25 años y 3 meses de prisión, internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y reparación del daño por indemnización por muerte y gastos funerarios.

La pena se incrementó tres meses por otra causa por delitos contra la salud, derivada de una detención el 11 de junio de 2024 en la colonia Real del Valle, en Santa Catarina.

Las autoridades mantienen el estatus de investigación respecto al cómplice.