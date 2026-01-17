¿Es basurero o relleno sanitario? Denuncian tiradero en Monterrey

En el punto se observan muebles desvencijados, restos de comida, llantas viejas, tablas, ropa inservible, troncos, ramas y hasta un inodoro.

Vecinos de la colonia Moderna, en Monterrey, reportaron ante Info7 un tiradero de basura en plena vía pública, lo que implica problemas de insalubridad e inseguridad.

Sobre la calle Palma, en su cruce con Clavel, hay verdaderas montañas de desechos de todo tipo que invaden no sólo la banqueta, sino la calle.

Los colonos aseguraron que este problema es cíclico: lo reportan y los responsables siguen tirando ahí los desechos.

Lamentaron este foco de suciedad, ya que en el sector viven decenas de familias.

"Más que basurero, esto parece un rellleno sanitario, por favor, le pedimos al municipio de Monterrey que limpie”, dijo una residente de la zona.

Una ciudadana aseguró que los responsables son las personas que llegaron a vivir en una privada aledaña.

La zona se ubica detrás de un negocio de venta de autopartes, sobre la avenida Pablo A. de la Garza.