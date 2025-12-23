Es asesinado al interior de su domicilio en Valle Hermoso

El ataque ocurrió en el inmueble donde residía la víctima, el cual es señalado por autoridades como presunto punto de venta de droga.

Un hombre identificado presuntamente como José Luis, de 42 años, fue atacado a balazos hasta perder la vida al interior de su domicilio en Guadalupe.

El hecho se suscitó en la calle Valle de Bravo, en la colonia Valle Hermoso.

El ataque ocurrió en el inmueble donde residía la víctima, el cual es señalado por autoridades como presunto punto de venta de droga.

José Luis, quien recibió dos impactos de bala, era identificado como presunto narcomenudista y contaba con antecedentes penales, entre ellos sentencias por el delito de robo en los años 2011, 2019 y 2022, así como registros por delitos contra la salud.

De manera reciente, había sido detenido en la misma colonia Valle Hermoso por este último ilícito.

Servicios periciales acudieron al sitio para comenzar con la investigación y dar con los responsables.