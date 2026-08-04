Errores que afectan tu Buró de Crédito y cómo corregirlo

Uno de los errores más comunes es consultar el historial únicamente cuando una institución financiera rechaza una solicitud de crédito

Un error en el Buró de Crédito puede dificultar la aprobación de una tarjeta, un préstamo o el financiamiento de un automóvil, incluso cuando el problema no deriva de un incumplimiento de pago. Datos desactualizados, homonimias, registros administrativos incorrectos o posibles casos de suplantación de identidad también pueden afectar el historial crediticio, por lo que identificar y corregir estas inconsistencias resulta fundamental.

Estar registrado en una sociedad de información crediticia no implica tener un mal historial. Estas instituciones reportan tanto los pagos realizados en tiempo como los atrasos, por lo que es indispensable comprobar que la información corresponda con la realidad. Antes de recurrir a soluciones costosas o creer en promesas para “salir del Buró”, lo recomendable es detectar el error, reunir la documentación necesaria y utilizar los mecanismos oficiales de reclamación.

Revisar el reporte antes de solicitar un crédito

Uno de los errores más comunes es consultar el historial únicamente cuando una institución financiera rechaza una solicitud de crédito. En ese momento, una inconsistencia pudo haber permanecido durante meses sin ser detectada.

El Reporte de Crédito Especial permite conocer los financiamientos registrados, el comportamiento de pago, los saldos reportados y las consultas realizadas por instituciones financieras. Buró de Crédito ofrece este documento sin costo una vez cada 12 meses, siempre que se solicite por los canales oficiales.

Realizar una consulta de Buró de Crédito de forma preventiva ayuda a detectar movimientos que no correspondan con las cuentas contratadas. La revisión debe incluir créditos bancarios, tarjetas departamentales, servicios financiados y cualquier obligación que aparezca con saldo, atraso o un estatus desconocido.

Además de revisar la calificación general, es importante verificar el nombre de las instituciones, las fechas de apertura, los límites de crédito, los saldos y las claves de pago. Incluso una cuenta con un monto reducido puede generar dudas durante una evaluación crediticia si presenta información negativa o inconsistente.

Errores frecuentes que afectan el historial

Liquidar una deuda no elimina automáticamente el historial registrado. Lo correcto es que la cuenta se actualice para reflejar que el adeudo fue pagado, cerrado o regularizado, aunque los antecedentes permanezcan durante el periodo establecido por la regulación vigente.

Cuando un crédito ya fue liquidado y el reporte continúa mostrando un saldo pendiente, primero debe solicitarse una aclaración ante la institución acreedora.

Para respaldar esa solicitud es recomendable conservar:

Estados de cuenta y comprobantes de pago.

Cartas convenio o acuerdos de reestructura.

Comprobantes de transferencias o depósitos.

Carta finiquito, cuando haya sido emitida.

Correos electrónicos o folios de aclaraciones anteriores.

También es importante evitar aceptar acuerdos únicamente por vía telefónica. Cualquier descuento, reestructura o liquidación debe quedar documentado antes de efectuar el pago.

Otra señal de alerta es encontrar créditos o domicilios que no corresponden al titular. Esto puede deberse a errores de captura, homonimias o incluso a un posible robo de identidad.

Buró de Crédito permite reclamar datos personales como nombre, RFC, fecha de nacimiento, domicilios y registros relacionados con créditos. Para corregirlos será necesario presentar documentos que acrediten la identidad y, en algunos casos, la situación fiscal.

Si aparece un financiamiento desconocido, además de presentar la reclamación, es recomendable contactar directamente al otorgante para solicitar información sobre el contrato, la fecha de apertura y los documentos utilizados. Si existen indicios de suplantación de identidad, conviene cambiar contraseñas, revisar otras cuentas financieras y presentar las denuncias correspondientes.

Asimismo, es importante desconfiar de empresas que prometen “limpiar el historial”. Ningún intermediario puede eliminar información correcta únicamente porque sea negativa. Los registros solo pueden modificarse cuando contienen errores, cuando la institución reconoce una equivocación o cuando corresponde actualizarlos conforme a la normatividad.

Las gestiones deben realizarse directamente con la institución financiera, la sociedad de información crediticia o las autoridades competentes. Compartir documentos personales, contraseñas o anticipos con gestores desconocidos puede incrementar el riesgo de fraude.

Cómo presentar una reclamación y proteger el historial

El primer paso consiste en obtener un Reporte de Crédito Especial reciente e identificar con precisión el registro incorrecto. La reclamación debe señalar cuál es el dato erróneo, cuál debería ser la información correcta y qué documentos respaldan la solicitud.

Para presentar una reclamación ante Buró de Crédito se requiere, entre otros requisitos, un reporte con una antigüedad no mayor a 90 días y una identificación oficial digitalizada. La plataforma también permite adjuntar documentos probatorios.

El procedimiento puede resumirse de la siguiente manera:

Identificar el crédito, domicilio o dato incorrecto. Reunir estados de cuenta, contratos, recibos y cartas aclaratorias. Presentar la reclamación mediante el sistema oficial. Conservar el folio y verificar la fecha máxima de respuesta. Revisar nuevamente el reporte una vez emitida la resolución.

Buró de Crédito establece un plazo máximo de 29 días naturales para responder una reclamación. Durante ese periodo, el registro impugnado debe aparecer identificado como información en revisión dentro del reporte.

Si la institución reconoce el error, deberá corregir la información. En caso de sostener que el registro es correcto, tendrá que proporcionar una respuesta que explique su postura. Si la inconsistencia persiste, el usuario puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Cuando el problema no se resuelve, también es posible presentar una reclamación ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de la institución financiera, incluyendo fechas, montos, números de cuenta, folios y una descripción detallada de los hechos.

La Condusef dispone de mecanismos para recibir quejas contra instituciones financieras y permite adjuntar la documentación relacionada con la inconformidad.

Mientras se aclara una cuenta desconocida, es recomendable evitar nuevas solicitudes de crédito. Varias consultas realizadas en un periodo corto pueden ser interpretadas por algunas instituciones como una necesidad urgente de financiamiento, aunque cada otorgante aplica sus propios criterios de evaluación.

Para proteger un buen historial crediticio, conviene revisar periódicamente los estados de cuenta, pagar antes de la fecha límite, mantener actualizados los datos de contacto, conservar los comprobantes y solicitar una carta finiquito al liquidar un crédito.

Revisar el reporte al menos una vez al año permite detectar irregularidades antes de que afecten futuras solicitudes de financiamiento. Aunque corregir un error puede requerir tiempo y documentación, seguir el proceso oficial —reporte, reclamación, folio, respuesta y actualización— ofrece mayores garantías que confiar en soluciones fuera de los canales autorizados.