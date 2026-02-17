Era policía conductor fallecido tras choque en San Nicolás

El accidente vial se registró en el cruce de la avenida Universidad y Fidel Velázquez, en los carriles de sur a norte, a la altura de la colonia Cuauhtémoc.

Las autoridades lograron identificar a la persona que perdió la vida tras un accidente vial en San Nicolás.

Se trata de Aarón Emmanuel Porras González quien se desempeñaba como elemento activo de la Policía Regia.

El percance vial ocurrió alrededor de las 04:45 horas del lunes en la avenida Universidad debajo del puente de las avenidas Fidel Velázquez y Nogalar, en San Nicolás.

La velocidad provocó que el hombre muriera prensado y tres más resultaran lesionados al estrellar su automóvil contra un muro de concreto.

La víctima mortal y los lesionados viajaban en un automóvil con matrícula de Nuevo León tipo Attitud.

Se desplazaban presuntamente a exceso de velocidad sobre los carriles del lado poniente de la avenida Universidad.

Pero antes de llegar a la salida hacia los carriles ordinarios, el conductor perdió el control del volante

Esto hizo que el automóvil se impactara contra el camellón central de esa arteria.

Tras el choque, el automóvil se proyectó alrededor de 50 metros para estrellarse contra un adorno metálico en forma de árbol y finalmente contra un muro de concreto.

El automóvil quedó sobre la baqueta con el frente destrozado y sus ocupantes en el interior.

Personal de rescate de Protección Civil de San Nicolás y el Estado llegaron en cuestión de minutos.

A bordo de ambulancia trasladaron con graves lesiones a Damián Álvarez, de 25 años; Alexis Martínez, de la misma edad y a Saúl Rodríguez, de 25.

Los lesionados fueron trasladados al hospital de zona número 21 y al Metropolitano.

El joven conductor, ahora identificado, murió prensado entre el asiento y el volante del vehículo.

El choque proyectó varios pedazos de concreto que quedaron en medio de los carriles hacia San Nicolás.