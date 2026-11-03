Era buscado por despojo; cae por violencia familiar

El detenido, identificado como Abraham Eleazar, originalmente fue aprehendido a petición de su pareja, luego de que la agrediera física y verbalmente

Un hombre que era buscado por el delito de despojo fue finalmente detenido tras ser señalado por violencia familiar en la colonia Portal de Huinalá, en Apodaca.

Se trata de Abraham Eleazar de 41 años, quien presuntamente golpeó y agredió verbalmente a su esposa en vía pública.

Ante el ataque, la víctima solicitó auxilio a las autoridades, llegando así elementos de la Policía municipal para efectuar la detención.

Cuando los oficiales verificaron los datos del sospechoso en el sistema, se percataron que tenía una orden de aprehensión por despojo, por lo que fue internado en un centro de reinserción social de forma preliminar.