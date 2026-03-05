Enviarán escrito para que se publiquen tarifas sociales

Fue la presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez, quien aseguró que pedirá a la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, para que envíe el escrito

El Congreso del Estado enviará un escrito para que el Poder Ejecutivo publique las modificaciones de las tarifas sociales, ya que, los legisladores aseguran que, al ser un veto superado, se debe publicar.

Fue la presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez, quien aseguró que pedirá a la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, para que envíe el escrito directo al personal del Periódico Oficial, para que se publique la superación del veto, ya que ese es el proceso legislativo correcto.

“Ahora lo que sigue es que la presidenta del Congreso gire una orden al Periódico Oficial para que ahora sí puedan publicar lo que se aprobó, porque estas observaciones las envió de manera extemporánea. “Porque esta reforma nos conviene a todos los ciudadanos, a todos los usuarios del transporte; yo creo que a lo mejor lo está viendo con tintes partidistas, pero es una reforma que se presentó en atención a las exigencias de los ciudadanos”, dijo Aile Tamez.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, dijo que en este caso se debe especificar de dónde van a salir los recursos para lo que se aprobó, porque fue esa la razón por la que el Poder Ejecutivo lo vetó.

“Obviamente son iniciativas muy nobles que buscan un bien, pero todo ocupa dinero, entonces tenemos que tener un respaldo del tesorero, él tiene que tener el respaldo de la Secretaría de Finanzas, pues ¿de dónde proviene el dinero para realizar esas acciones? Platicarles a los medios que ya también hay otras iniciativas que el gobierno del Estado está haciendo para apoyar a los grupos vulnerables, como el programa de jóvenes que ya también se lanzó hace una o dos semanas, en donde se va a dar tarifas preferenciales a nuestros jóvenes. “Así es que nosotros seguimos en la lucha de dignificar la vida de los grupos vulnerables, pero hay que ser muy responsables y siempre revisar de qué partida presupuestal, pues se quiere apoyar a los grupos vulnerables”, agregó Melisa Peña.

Por su parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, reiteró que, al ser una superación de veto, el Poder Ejecutivo no puede hacer un ‘veto sobre veto’, ya que las modificaciones que se hicieron fueron respetando la esencia de la iniciativa, por lo cual no se puede vetar nada más.

“Ellos argumentan en este veto que no es veto esas observaciones; ellos argumentan que porque el veto fue modificado de la forma original, y yo nada más le quiero recordar al gobierno del Estado, al secretario Miguel Ángel Flores, como parte importante y directamente con atribuciones para emitir vetos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo señalé en la ocasión en que se revisó el presupuesto, ha determinado que las observaciones sí pueden ser modificadas siempre y cuando no pierdan la esencia de la reforma. “Y en este caso, la esencia de la reforma de las tarifas sociales, que aparte como su nombre lo dice, tarifas sociales no está desvirtuando la reforma original”, dijo Armida Serrato.

Fue el pasado martes que personal de la oficina jurídica del Poder Ejecutivo presentó un veto a la superación del veto que hizo el Congreso del Estado en la reforma que creaba la tarifa única de transbordo, la modalidad de multiviajes y subsidios para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.