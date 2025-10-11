Enviará NL a Veracruz toda la ayuda necesaria: Miguel Flores

Nuevo León enviará apoyo operativo y técnico a Veracruz para atender las severas inundaciones, aseguró el secretario de Gobierno Miguel Ángel Flores Serna

Nuevo León enviará “toda la ayuda que sea necesaria” a Veracruz, afirmó este viernes el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien anunció el despliegue de apoyo operativo y técnico hacia ese estado afectado por severas inundaciones. El apoyo especializado, dijo el funcionario, irá a las zonas afectadas por las recientes lluvias, particularmente en los municipios de Poza Rica y Tuxpan. “El gobernador nos instruyó que mandemos todo nuestro apoyo, especialmente a Poza Rica y Tuxpan. “Ya se enviaron Jet Skis, motos, patrullas, y estaremos mandando más unidades, desplegando toda la ayuda que se pueda. “Cuenten con nosotros y estaremos atentos a lo que se ofrezca para poder seguir ayudando”, señaló el funcionario estatal. El operativo incluye el envío de vehículos terrestres y acuáticos, así como equipamiento técnico —casco, cuerdas, chalecos salvavidas y herramientas de rescate— por parte de la corporación de Protección Civil de Nuevo León, reconocida a nivel nacional por su capacidad de respuesta ante desastres. Flores Serna recordó que esta misma unidad ha participado recientemente en misiones fuera del estado e incluso en el extranjero. “Nuestro equipo de Protección Civil no conoce fronteras cuando la gente necesita ayuda: en Texas actuamos con rapidez y coordinación; ahora Veracruz requiere de ese mismo apoyo, y Nuevo León siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite”, destacó. El funcionario reiteró que el despliegue forma parte del compromiso del gobierno estatal de fortalecer la cooperación entre entidades frente a emergencias naturales, garantizando una reacción inmediata ante situaciones que ponen en riesgo vidas humanas.