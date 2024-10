Enviará Mariana a Adrián sus propuestas de campaña

La excandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ya le dio vuelta a la página y aseguró que le enviaría sus propuestas de campaña a Adrián de la Garza para sumar en Monterrey.

Aunque dijo que ni de su parte, ni de Adrián de la Garza ha habido un acercamiento, aseguró que estaría enviando sus ocho ejes que presentó en campaña.

“A mi nunca me ha contactado Adrián, cuando hizo la invitación a todos los excandidatos a mi no se me consideró, pero con mucho gusto le mando los ejes que teníamos como propuestas en campaña, sin embargo, ese acercamiento no se ha hecho”, dijo Mariana Rodríguez.

Así mismo, al cuestionarla si en tres años buscaría nuevamente competir por Monterrey, evitó dar una respuesta concreta.

“No, no, hay que vivir en el presente”, dijo la excandidata.

Estas declaraciones las hizo luego de suscribirse a una iniciativa sobre el derecho humano de la lactancia materna que presentó la diputada Ana Melissa Peña, de Movimiento Ciudadano.

