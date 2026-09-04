Enviará federación a NL $339 mdp por caída en participaciones

Los recursos provendrán del FEIEF y se entregaran una vez que concluyan los mecanismos de potenciación que lleva a cabo Hacienda

El gobierno federal compensará a Nuevo León con $339 millones de pesos por la disminución registrada en las participaciones federales durante el segundo trimestre del año, informó la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Los recursos provendrán del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), mecanismo que fue activado ante la reducción generalizada de la Recaudación Federal Participable durante el segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con el comunicado estatal, la entrega de los recursos se realizará una vez que concluyan los mecanismos de potenciación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia señaló que los recursos podrían llegar tan pronto como el septiembre.

Este dinero sería para compensar lo que el estado no ha recibido y, por ende, no ha canalizado a los municipios los cuales reclamen adeudos por $1,200 millones de pesos.

“La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado estima que los recursos podrían llegar antes de que concluya este mes".

“Una vez integrados a la hacienda estatal, éstos serán distribuidos conforme la Ley de Coordinación Hacendaria”, señaló el estado.

El acceso a estos recursos fue acordado a finales de junio dentro de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, ante la baja en los ingresos federales que afectó a las entidades durante el segundo trimestre.

La disminución en las participaciones no fue exclusiva de Nuevo León, sino que tuvo un impacto generalizado en las entidades federativas.

Con la compensación prevista, el Estado busca recuperar parte de los recursos que dejó de recibir durante el periodo y que corresponden a las participaciones federales contempladas en el esquema de coordinación fiscal.