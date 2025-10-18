Envían segundo vuelo del Black Hawk con ayuda a Veracruz

El gobernador Samuel García informó que hasta el momento suman 24 toneladas de apoyo enviadas al estado de Veracruz tras las lluvias

Nuevo León volvió a enviar ayuda humanitaria al estado de Veracruz, esta vez con un segundo vuelo del helicóptero Black Hawk de Fuerza Civil cargado con víveres recolectados por la población neolonesa en los últimos dos dias.

Hasta el momento, suman 24 toneladas de apoyo enviadas, según informó el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien encabezó el envío.

“Hemos al día de hoy enviado tres mil 384 despensas, seis mil 206 litros de agua, ocho paquetes de pañales, 120 unidades de leche en polvo, 160 pañales de adultos, kits de limpieza y cajas de mantenimiento”, especificó.

El helicóptero despegó desde la explanada ubicada entre el LAB Nuevo León y el Palacio de Gobierno, donde también estuvieron presentes el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera y el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos.

“Quiero agradecer a Protección Civil y a la Nueva Fuerza Civil, quienes han enviado elementos y equipo :jet skis, lanchas, entre otros”, agrego García Sepúlveda antes del despegue.

Aunque este fue el segundo vuelo aéreo, el gobernador recordó que ya se había realizado un primer envío vía terrestre.

Asimismo, anunció que los nueve helicópteros convencionales y el Black Hawk de Fuerza Civil, junto con los dos helicópteros de Protección Civil, estarán a partir de hoy a disposición de los gobiernos de Veracruz, Puebla e Hidalgo para colaborar en tareas de auxilio y transporte de víveres.

Actualmente, únicamente en Veracruz se encuentran 41 elementos de Protección Civil de Nuevo León, 25 integrantes del staff gubernamental, cuatro pilotos, cuatro operativos del DIF Estatal y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quienes permanecerán durante el fin de semana desplegando ayuda.

El apoyo aéreo se dirigirá principalmente a comunidades afectadas e incomunicadas como Las Adjuntas, Reventadero, Oviedo, El Chijolar, Poza del Tigre, Tanchicuín Boca, Tanchicuín Piedra y Cuve de los Marcos, en municipios como El Higo y Manlio Fabio Altamirano, de acuerdo a García Sepúlveda.

Hasta el momento, las autoridades de Veracruz no han solicitado apoyo en labores de búsqueda de personas, aunque Nuevo León está listo para enviar personal especializado y binomios caninos en caso de ser necesario.