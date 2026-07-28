Envían brigada de Nuevo León a combatir incendios en Canadá

Los brigadistas forman parte del primer despliegue internacional enviado para apoyar en las tareas de control y liquidación del fuego

Un contingente integrado por personal de Protección Civil de Nuevo León y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) inició este lunes su traslado a Ontario, Canadá, para sumarse a las labores de combate de los incendios forestales que afectan a ese país.

Los brigadistas forman parte del primer despliegue internacional enviado para apoyar en las tareas de control y liquidación del fuego, que se ha intensificado debido a la sequía y las altas temperaturas registradas en diversas provincias canadienses.

Las autoridades estatales destacaron que la experiencia, preparación y compromiso del personal nuevoleonés con la protección de la vida y el medio ambiente les ha permitido representar a Nuevo León y a México en esta misión internacional.

Los combatientes partieron con la encomienda de brindar apoyo a las comunidades afectadas.

"Con orgullo despedimos a quienes hoy llevan el nombre de Nuevo León y de México más allá de nuestras fronteras", expresaron autoridades al desearles una misión segura y exitosa.

Asimismo, reconocieron la entrega, valentía y profesionalismo del personal que participará en las labores de combate al fuego.

"Su experiencia, preparación y compromiso con la protección de la vida y el medio ambiente trascienden fronteras. Ellos parten con la convicción de servir, demostrando que la solidaridad no tiene límites cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan”, señaló la corporación.

La movilización ocurre mientras Canadá enfrenta una de las temporadas de incendios forestales más severas del año.

Las provincias de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario concentran la mayor afectación.

De acuerdo con el reporte más reciente, hasta el 24 de julio los incendios habían consumido cerca de 3 millones de hectáreas de bosque, provocando la evacuación de miles de personas.

Además, el humo generado por los siniestros ha deteriorado la calidad del aire y se ha extendido incluso hacia algunas ciudades de Estados Unidos.