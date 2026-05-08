Envían a prisión a tres detenidos con arsenal en General Bravo

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención el pasado 30 de abril sobre una brecha ubicada en el ejido Santa Mónica, en el municipio de General Bravo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, obtuvo la vinculación a proceso de Gregorio “N”, Víctor “N” y José “N”, por su presunta participación en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se derivan de un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de Fuerza Civil, quienes realizaron la detención el pasado 30 de abril sobre una brecha ubicada en el ejido Santa Mónica, en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma de fuego, nueve cargadores y 238 cartuchos útiles, todos considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, fueron decomisados tres chalecos balísticos con parches alusivos a un grupo delictivo.

Tras integrar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso, además de imponer prisión preventiva oficiosa a los tres imputados por delitos de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

En el caso de Víctor “N”, la autoridad judicial también agregó el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR señaló que con estas acciones reafirma su compromiso en la investigación y persecución de delitos federales, e invitó a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas o presenciales las 24 horas del día.