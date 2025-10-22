Envía NL 30 toneladas de apoyo a afectados de Veracruz e Hidalgo

El gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, encabezaron el envío de víveres a damnificados por las inundaciones en el centro del país.

A diez días de las lluvias torrenciales que sacudieron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, y Veracruz, el gobierno de Nuevo León ha superado las 30 toneldas de ayuda además de apoyo logístico con rescatistas.

Así mismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se está apoyando al Estado de San Luis con hidrolavadoras de Agua y Drenaje de Monterrey, herramientas que se utilizan para la extracción de lodo.

García Sepúlveda explicó que en esta ocasión se enviarán dos helicópteros con ayuda, el Black Hawk con tres toneladas de víveres y la aeronave de Protección Civil con rescatistas.

Además del mandatario estatal, estuvieron presentes Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR a Nuevo León, de la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; la directora del DIF estatal Gloria Bazán y el director de Protección Civil, Erik Cavazos.

"Desde el 14 de octubre hemos estado movilizando no solo en helicópteros, también hemos enviado por tierra camionetas, lanchas, jet ski, motos, y elementos de Protección Civil que están apoyando desde hace más de 10 días”, subrayó Samuel García.

También, Martha Herrera mencionó que los donativos llegarán a comunidades indígenas de Hidalgo y Veracruz y destacó la colaboración de asociaciones como Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas y Zihuame Mochilla.

Los puntos de acopio ubicados en Centros Comunitarios, Torre Administrativa y Pabellón Ciudadano, continúan con la colecta de alimentos no perecederos, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas.