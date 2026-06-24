Envía Ejecutivo escrito al Congreso por juicio político

Por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, consideran que el juicio político no procede debido a que no hay pruebas de las acusaciones

Previo a que la Comisión Anticorrupción sesione para analizar el juicio político en contra del Gobernador Samuel García, en la Oficialía de Partes del Congreso local llegó un escrito enviado por el Ejecutivo estatal.

Los documentos que se entregaron por la mañana tienen que ver con el informe que debe rendir García en su comparecencia programada hoy a las 16:00 horas.

El Mandatario Estatal tenía la opción de presentarse de manera presencial o podía enviar un escrito.

Al optar por el segundo camino, la Comisión Anticorrupción recibirá el documento, dará por enterado a los integrantes y enviará copias del informe emitido.

El juicio político que inició la Comisión Anticorrupción está relacionado con una solicitud presentada, en calidad de ciudadana, por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena.

Esta acción ha generado división entre los propios integrantes de Morena, que incluso derivó a la renuncia de Mario Soto como coordinador de la bancada.

Por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, consideran que el juicio político no procede debido a que no hay pruebas de las acusaciones.