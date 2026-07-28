Entretiene y despierta la imaginación contando cuentos

Laura Palacios García realiza dinámicas de cuenta-cuentos con el propósito de promover el arte y ensenar valores mediante la lectura

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Ahora, le vamos a contar un cuento.

Laura Palacios García es promotora de arte, y nos muestra su faceta de cuenta-cuentos, en el Fraccionamiento Monterreal, en Escobedo.

En una dinámica en la plaza de esa colonia, ella les contó cuentos a los pequeños.

"Mi idea es ésta: que los niños no dependan tanto del celular porque hasta las tareas las buscan en el celular", expresó.

Les contó el cuento del patito feo, que era rechazado por todos, y que un día se convirtió en un hermoso cisne.

A las niñas y niños les encantó ese cuento, y aprendieron.

"Que no hay que excluir a la gente que es fea para que no se sientan solos", dijo Alan Armendáriz.

"Me gustó cuando el patito se convirtió en cisne y que no hay que menospreciar a las personas", comentó Sofía Bonilla.

"Que a una persona, cuando se le hace sentir fea, mal", expresó Elisa Quiroga.

Para Laura, su mayor satisfacción es promover el arte, y ya la contactaron de Sudamérica.

"Se abrió esa oportunidad de contar cuentos, fue de bibliotecas en Surco de Perú, imagínate, ¿cuándo me iba a imaginar que me iban a contactar de un país que ni siquiera conozco?", refirió.

Y usted, ¿desde cuándo no les cuenta un cuento a sus pequeños?

Inténtelo y echarán a volar su imaginación.

"Así terminamos el cuento de hoy, ja, ja, ja", dijo.